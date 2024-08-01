Сповіщення про повітряну тривогу / Фото з відкритих джерел

Влада Харківщини передала військовому командуванню пропозиції щодо впровадження диференційованої системи повітряних тривог.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

«Мав розмову із Головкомом Олександром Сирським щодо впровадження диференційованої системи повітряних тривог. Надали військовому командуванню пропозиції щодо впровадження цієї системи у Харкові. Технічні можливості це зробити є. Це б дозволило дати більше можливостей для роботи бізнесу й загалом нормалізувати життя містян», — зазначив він.

Глава ОВА наголосив, що усі повітряні тривоги на Харківщині несуть реальну небезпеку для наших людей.

«Керована авіабомба з балістичною траєкторією або ж «Кинджал» з ворожого літака може досягнути ціль як і в Липцях, так і в Харкові — завчасно немає можливості достеменно визначити місце запланованого прильоту. Тому президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту на Харківщину дав завдання посилювати захист неба та залучати можливості, які допоможуть знищити джерела виходів КАБів», — додав Олег Синєгубов.

Раніше міський голова Ігор Терехов розповів, що наразі триває робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на область. Цей план можуть реалізувати до середини осені цього року.