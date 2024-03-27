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Російські окупанти вдарили по багатоквартирних будинках у Шевченківському району Харкова. Є загиблі та поранені, однак їх кількість поки невідома.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців», — написав Ігор Терехов.

Як повідомив очільник Харківської ОВА, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Тип озброєння встановлюється.

Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру.

Нагадаємо, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги через черговий російський обстріл.

Війська РФ останнім часом посилили обстріли України. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по Харкову понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів все місто залишилося без світла.