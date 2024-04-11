Каскадний фонтан у Києві. Фото: Укрінформ

Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі фонтани з міркувань економії електроенергії.

Невеликі фонтани у парках і скверах працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

В КМДА зазначили, що фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.

Зокрема, йдеться про фонтани:

«Великий», «Каскадний» і «Малі» на Майдані Незалежності;

«Засновники Києва» на непарній стороні вулиці Хрещатик;

«Водяна куля» на Майдані Незалежності (непарна сторона вулиці Хрещатик);

«Хрещатик» на вулиці Хрещатик, 25;

на вулиці Велика Васильківська, 119-121;

в акваторії Русанівського каналу.

Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.

У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.

Нагадаємо, вночі 22 березня невідомі пошкодили «Серце міста» у Миколаєві, зірвавши решітку на фонтані та скинувши гарнітний шар біля сходинок.