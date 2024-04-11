Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі фонтани з міркувань економії електроенергії.
Невеликі фонтани у парках і скверах працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
В КМДА зазначили, що фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.
Зокрема, йдеться про фонтани:
Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.
У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.
Нагадаємо, вночі 22 березня невідомі пошкодили «Серце міста» у Миколаєві, зірвавши решітку на фонтані та скинувши гарнітний шар біля сходинок.
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Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі фонтани з міркувань економії електроенергії.
Невеликі фонтани у парках і скверах працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
В КМДА зазначили, що фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.
Зокрема, йдеться про фонтани:
Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.
У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.
Нагадаємо, вночі 22 березня невідомі пошкодили «Серце міста» у Миколаєві, зірвавши решітку на фонтані та скинувши гарнітний шар біля сходинок.