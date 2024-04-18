Прощання з Дмитром Капрановим у Києві. Фото: Укрінформ

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 18 квітня попрощалися з українським письменником та блогером Дмитром Капрановим.

Як пише Укрінформ, попрощатися з письменником прийшли близько двохсот людей.

Серед них його колеги, дипломати, політики, шанувальники творчості та інші.

«Феномен братів Капранових у тому, що вони ж приїхали, вони були в Росії тривалий час. І те, як вони прийшли, вони відразу стали борцями за українське… Де брати Капранови - там українська правда, я вже це казав… І вони були з правдою. І коли почалася війна, вони пішли захищати Київ. Тобто вони люди, які стоять на барикадах завжди і не бояться цього. І тут перші», — зауважив поет і засновник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович.

Прощання з Дмитром Капрановим у Києві. Фото: Укрінформ Прощання з Дмитром Капрановим у Києві. Фото: Укрінформ

Раніше родина письменника повідомляла, що причиною смерті стали проблеми з серцем. Поховають Дмитра Капранова на Байковому кладовищі у Києві.

Нагадаємо, український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов помер у вівторок, 16 квітня, у віці 56 років.

Зазначимо, нещодавно у Миколаєві презентували книгу «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна» співавторами якої є Дмитро та Віталій Капранови.