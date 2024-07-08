У Києві та Кривому Розі 9 липня оголосили днем жалоби внаслідок російського масованого ракетного удару.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях столиці. Також влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Київська влада також зауважила, що 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, та звернулася до телеканалів і радіостанцій із проханням внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українським містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.
Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.
Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.
Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.
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У Києві та Кривому Розі 9 липня оголосили днем жалоби внаслідок російського масованого ракетного удару.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях столиці. Також влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Київська влада також зауважила, що 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, та звернулася до телеканалів і радіостанцій із проханням внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українським містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.
Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.
Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.
Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.