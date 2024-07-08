Дитяча лікарня «Охмадит» після обстрілу 8 липня. Фото: з соцмереж

У Києві та Кривому Розі 9 липня оголосили днем жалоби внаслідок російського масованого ракетного удару.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях столиці. Також влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Київська влада також зауважила, що 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, та звернулася до телеканалів і радіостанцій із проханням внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Обстріл України 8 липня

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українським містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.

Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.

Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.