Вибухова служба / Фото: Нацполіція

У Львові судитимуть 16-річного підлітка, який десять разів надсилав неправдиві повідомлення про замінування різних закладів. Хлопцю загрожує до 8 років увʼязнення.

Як повідомили у поліції Львівської області, з лютого по квітень цього року юнак надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів у Львові.

Після кожного повідомлення на місце виїжджали правоохоронці, зокрема проводили перевірки, евакуації та зупиняли роботу закладів.

За даними поліції, псевдомінувальником виявився 16-річний мешканець області.

Справу за частиною 2 статті 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян Кримінального кодексу України» вже скерували до суду. Хлопця взяли під варту, йому загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці викрили неповнолітнього мешканця Умані Черкаської області, який надіслав електронного листа з погрозами влаштувати вибух в одному з торгових центрів Миколаєва.