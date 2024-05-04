Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на спротив міста.

«Активність російських окупантів посилилася. Паралельно вони швидкими темпами розбудовують залізничну логістику та використовують маріупольський порт для зміцнення їхніх позицій та укріплень на лінії фронту», ‒ йдеться у повідомленні.

Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень.

У міськраді додають, що мета російських окупантів — показувати військові перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, та найбільшим їхнім «переможним трофеєм», які вони використовують у своїй пропаганді.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.