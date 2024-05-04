У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на спротив міста.
«Активність російських окупантів посилилася. Паралельно вони швидкими темпами розбудовують залізничну логістику та використовують маріупольський порт для зміцнення їхніх позицій та укріплень на лінії фронту», ‒ йдеться у повідомленні.
Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень.
У міськраді додають, що мета російських окупантів — показувати військові перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, та найбільшим їхнім «переможним трофеєм», які вони використовують у своїй пропаганді.
Нагадаємо, росіяни в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.
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У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на спротив міста.
«Активність російських окупантів посилилася. Паралельно вони швидкими темпами розбудовують залізничну логістику та використовують маріупольський порт для зміцнення їхніх позицій та укріплень на лінії фронту», ‒ йдеться у повідомленні.
Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень.
У міськраді додають, що мета російських окупантів — показувати військові перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, та найбільшим їхнім «переможним трофеєм», які вони використовують у своїй пропаганді.
Нагадаємо, росіяни в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.