У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори

22-25 квітня цього року Програма підтримки ОБСЄ для України спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) провели навчання у Миколаївській області з протидії торгівлі людьми.

Про це повідомили організатори проєкту.

Зазначається, що представники міграційної поліції, прокуратури, слідчі, інспектори праці, співробітники Департаментів соціального захисту населення, Служби у справах дітей, працівники Центрів соціальних служб, Центрів соціально-психологічної допомоги та дотичних неурядових організацій із Миколаївщини у рамках симуляційної вправи відпрацювали механізми взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

«Eлементарне забезпечення постраждалих осіб базовими потребами у їжі, одязі, засобах гігієни, стає викликом для поліції після проведення обшуку і звільнення постраждалих від торгівлі людьми. Тому одна з головних цілей цієї симуляційної вправи — дати можливість кожному учаснику ознайомитись із ресурсами та можливостями інших суб'єктів взаємодії для спільного досягнення головної мети – допомоги постраждалим», — співзасновник ГО «Чистий Аркуш» Валентин Боровиков.

У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори

За словами організаторів, сценарій вправи розробили експерти у сфері протидії торгівлі людьми з урахуванням кращих європейських практик міжвідомчого підходу з особливим акцентом на постраждалу особу та її потреби. Для створення навчального середовища, максимально наближеного до реального життя, організатори залучили до вправ професійних акторів для виконання ролей постраждалих від торгівлі людьми, а також досвідчених поліцейських, які сприяли створенню реалістичних образів трафікерів.

«Симуляційна вправа один із найефективніших методів навчання і підвищення кваліфікації. Під час вправи прокурори, слідчі та оперативники міграційної поліції отримують унікальний досвід участі у спільному розслідуванні торгівлі людьми, наближеному до реального кримінального провадження», — експерт аналітичного відділу у Тренінговому центрі прокурорів України Олег Рикун.

У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори У Миколаєві пройшло навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори

Слід зазначити, що внаслідок збройної агресії російської федерації, розпочатої у 2014 році, і особливо після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми на території України, а також в країнах, куди масово виїхали українці в пошуках прихистку, значно зріс.

Вперше подібний симуляційний тренінг було проведено Офісом Спеціального Представника та Координатора з протидії торгівлі людьми ОБСЄ у 2016 році в Італії. Тоді учасниками вправи були фахівці з 31 країни (28 з яких — це країни-члени ОБСЄ, а також країни — партнери: Ізраїль, Таїланд та Туніс). Відтоді інтерактивні методи навчання через відтворення реальних ситуацій проводяться у рамках проєктів ОБСЄ на регулярній основі, — повідомляють організатори.

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