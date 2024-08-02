З вересня міська влада планує відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».
— До 1 вересня ми підготуємо половину – близько 40 шкіл по Миколаєву будуть працювати в режимі офлайн. Тобто в них є укриття, питна вода, дизельні генератори й таке інше. Другу половину ми продовжуємо ремонтувати, – сказав мер.
Він також додав, що з'ясувати, які саме навчальні заклади працюватимуть онлайн батьки можуть в адміністрації школи, де навчається їх дитина.
— В деяких школах, де зареєструється багато дітей ми зможемо зробити навчання у дві зміни. А усім іншим, хто не хоче навчатися офлайн, ми будемо надавати можливість навчати онлайн. Для цього вам потрібно звернутися до свого класного керівника, до вашої школи й дізнатися, буде запускатися ваша школа чи ні, – сказав Олександр Сєнкевич.
Читайте статтю «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».
Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.
Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.
Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.
Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.
В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.
Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.
Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.
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З вересня міська влада планує відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».
— До 1 вересня ми підготуємо половину – близько 40 шкіл по Миколаєву будуть працювати в режимі офлайн. Тобто в них є укриття, питна вода, дизельні генератори й таке інше. Другу половину ми продовжуємо ремонтувати, – сказав мер.
Він також додав, що з'ясувати, які саме навчальні заклади працюватимуть онлайн батьки можуть в адміністрації школи, де навчається їх дитина.
— В деяких школах, де зареєструється багато дітей ми зможемо зробити навчання у дві зміни. А усім іншим, хто не хоче навчатися офлайн, ми будемо надавати можливість навчати онлайн. Для цього вам потрібно звернутися до свого класного керівника, до вашої школи й дізнатися, буде запускатися ваша школа чи ні, – сказав Олександр Сєнкевич.
Читайте статтю «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».
Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.
Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.
Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.
Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.
В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.
Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.
Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.