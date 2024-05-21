У Миколаєві невідомі знищили ще чотири пластикові контейнери для збору побутового сміття. Мер Олександр Сєнкевич закликав очевидців повідомляти про подібні випадки до поліції.

Про підпал сміттєвих контейнерів міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Як виглядали контейнери вчора, а тепер їх знищено вщент. Два тижні тому за цією ж адресою також підпалили сміттєві контейнери. Ще раз нагадаю, що це ваше майно і ті, хто умисно підпалює контейнери, шкодить місту! Це знову витрати, яких би не мало бути», – повідомив Олександр Сєнкевич.

Знищені контейнери для збору ТПВ, травень 2024 року, фото: міський голова Олександр Сєнкевич

Мер також закликав миколаївців, які стають свідками умисного пошкодження контейнерів для збору ТПВ, повідомляти про це поліції. Цей заклик він озвучив в ефірі телеканалу «Март».

— Я думаю, що це були цілеспрямовані підпали. Тобто людина йшла маршрутом і підпалювала ці баки. Тому звертаюсь до небайдужих. Якщо ви бачите, що така річ відбувається, то сповіщаємо, будь-ласка, і поліцію. Ви можете зателефонувати «102» і повідомити, що зараз у певному місці ходить підпалює баки і одягнена ось так. Патрульна, думаю, зловлять таку людину і ми через суд будемо вимагати, щоб вона заплатила усі ці кошти, – сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас, додав він, миколаївці можуть звертатися в комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» за номерами:

Заводський район – (063) 042-38-19;

Центральний район – (063) 764-83-50;

Інгульський район – (063) 042-38-53.

Нагадаємо, впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

У липні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці містяни спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

На початку минулого року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума — 7,2 мільйонів гривень.

Водночас у квітні 2023 року в Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

А з 1 квітня по 10 травня невідомі знищили 14 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Сума збитків склала 105 тисяч гривень.