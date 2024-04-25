Розробка дизайну меморіального знаку для покладання квітів в пам’ять тих, хто загинув на війні . Фото: Миколаївська міська рада.

З 25 квітня у Миколаєві проходить конкурс на розробку зовнішнього вигляду меморіального знаку для покладання квітів та прилеглого благоустрою в пам’ять тих, хто загинув на війні.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

До участі у конкурсі запрошують митців, зокрема представників галузі архітектури, містобудування, урбанізму, дизайну, скульптури, образотворчого мистецтва та суміжних творчих професій, а також студентів за цими спеціальностями.

Зазначається, що конкурс триватиме з 25 квітня по 25 травня 2024 року.

«Вимоги до подачі робіт: аркуш формату А2 з обов’язковим зображенням головного фасаду М 1:100, плану благоустрою М 1:100 та матеріалів, які планується застосувати при оздобленні та благоустрою; описова частина, що може відображатись на аркуші А2 або подаватись окремо; вітається розроблення візуалізацій. Можлива якісна ручна подача», — сказано в повідомлені.

Бажаючі взяти участь можуть надсилати свої пропозиції на електронну пошту Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради arch.konkurs.mk@gmail.com. Після завершення прийому робіт їх розглядатиме журі.

нагадаємо що у Первомайську на центральному кладовищі почали будувати «Алею Слави».