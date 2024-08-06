У Миколаєві провели позапланову перевірку комунального підприємства міста щодо застосування тарифів на послуги по поводженню з побутовими відходами.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Миколаївській області, перевірку провели на підставі звернення мешканки Миколаєва.

Зазначається, що під час перевірки встановили суттєві порушення при здійсненні розрахунків тарифів. Також виявили необґрунтовано завищені ціни на бензин та дизпаливо, які вищі за діючі. Зокрема, ціни на бензин А-95 завищені на 5,92 гривень за літр, на дизпаливо – 0,42 гривень за літр.

За результатами перевірки комунальному підприємству видали припис про усунення порушень, формування цін та економічно обґрунтованих розрахунків тарифів відповідно до чинного законодавства.

У Миколаєві з 15 липня мали набули чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Однак запровадження нових тарифів призупинили згідно рішенням виконкому Миколаївської міськради від 24.07.2024 №1260 на підставі результатів перевірки.

«Таким чином миколаївці отримуватимуть послуги за раніше встановленими тарифами, які значно нижчі, ніж введені в дію. Наприклад, населенню, яке проживає у багатоповерхівках з наявністю всіх видів благоустрою, довелося б платити за вивіз відходів на 14,18 гривень більше за кожну особу на місяць (42,96 гривень замість 28,78 гривень)», — йдеться у повідомленні.

Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області закликає мешканців звертатись у разі сумнівів щодо правильності розрахунку тарифів:

за адресою: проспект Центральний, 288, місто Миколаїв, 54003

на електронну пошту e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua

через електронну форму для надсилання звернень громадян, яка доступна на сайті: https://dpssmk.gov.ua/elektronne-zvernennia-hromadian/

Нагадаємо, що у липні підвищити вартість вивезення сміття планували КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».