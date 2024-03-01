Прощання з Олексієм Навальним. Фото: російські ЗМІ.

У п'ятницю, 1 березня, у Москві поховали російського опозиціонера та політика Олексія Навального, який помер у виправній колонії 16 лютого.

Про це повідомляють RusNews, Sota, ASTRA, Meduza, та інші російські ЗМІ.

Вранці до церкви «Втамуй моя печалі» в районі Мар'їно, в якій відбулося відспівування Олексія Навального, приїхали не менше сорока поліцейських машин, серед них були і легкові авто, і спецавтобуси. За словами очевидців, за периметром встановили металеві огорожі, чергували співробітники ОМОН. Також була помічена кінна поліція.

За інформацією росЗМІ, до 13:00 черга з охочих попрощатися з політиком уже зайняла практично весь Мар'їнський бульвар, довжина якого становить 1,5 кілометра.

Тіло Олексія Навального привезли до церкви близько 14 години. Соратник загиблого Іван Жданов у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому труну заносять у храм під крики натовпу: «Навальний!». Росіяни також скандували: «Він не боявся, і ми не боїмося!», «Кохання сильніше за страх», «Путін-вбивця», «Не пробачимо» та «Ні війні».

Охочі попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

На прощанні були присутні батьки опозиціонера Людмила та Анатолій Навальні. За численними відео, які опублікували росЗМІ, стало ясно, що присутнім не дали попрощатися з політиком. Труну оточив натовп людей, багато хто з них скандував «Дайте підійти!», «Люди прийшли, щоб попрощатися!».

Батьки загиблого опозиціонера. Фото: росЗМІ.

Загалом, обряд відспівування тривав не менше години, після чого катафалк, родичі загиблого та натовп послідовників опозиціонера вирушили на Борисівський цвинтар. Машину з труною люди закидували квітами та аплодували, у натовпі кричали: «Спасибі, Олексію» та «Свободу політв'язням».

Люди, що дійшли до цвинтаря, намагалися попрощатися з політиком, проте це вдалося небагатьом. Лише після того, як труну спустили до землі, людей почали пропускати на цвинтар.

Уточнюється, що Борисівський цвинтар зазвичай відкритий з 9:00 до 17:00, проте після похорону Навального цвинтарь не закрили у вказаний час. До могили опозиціонера продовжують підходити люди, щоб покласти квіти, до входу розтягнулася величезна черга. Охочі попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

Крім того, на похорон прийшло багато іноземних дипломатів. Серед них посол США Лінн Трейсі, зампосла Великобританії Том Додд, посол Франції П'єр Леві, посол Німеччини Олександр Ламбсдорф, посол Канади Сара Тейлор. Також були помічені машини послів Ірландії, Греції, Польщі, Бельгії та Австрії.

Посли країн Євросоюзу та США прибули на прощання з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ

У день похорону політика в 14 містах Росії відбулися акції пам'яті Олексія Навального. За даними «ОВС», правоохоронці затримали 56 людей.

Найбільше затриманих у Новосибірську. В автозаку після покладання квітів в пам'ять про Навального опинилися не менше 14 осіб, у тому числі місцевий депутат Антон Картавін. Десять осіб затримали в Єкатеринбурзі та стільки ж у Воронезькій області. У Москві затримано не менше шести осіб. Також поліція затримувала учасників акцій у Нижньовартівську, Улан-Уде, Владикавказі, Нижньому Новгороді, Казані та Златоусті.

Похорон Олексія Навального Фото: росЗМІ.

Охочі прийшли попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

Відспівування Олексія Навального. Фото: росЗМІ.

Правоохоронні органи РФ. Фото: росЗМІ.

Охочі прийшли попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

Відспівування Олексія Навального. Фото: росЗМІ.

Охочі прийшли попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

Охочі прийшли попрощатися з Олексієм Навальним. Фото: росЗМІ.

Викладений із кольорів напис «Навальний». Фото: росЗМІ.

Могила Олексія Навального. Фото: росЗМІ.

Хто такий Олексій Навальний?

Олексій Навальний – російський політик, опозиціонер та громадський діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. У 2019 році Мін'юст Росії визнав ФБК іноземним агентом.

У серпні 2020 року стало відомо, що Навального отруїли препаратом із групи «Новичок». Отруєння сталося у готельному номері у Томську, у літаку політику стало погано. Його негайно госпіталізували, а потім доставили на лікування до Німеччини.

Журналістське розслідування дійшло висновку, що отруєння причетні до співробітників російської ФСБ. Сам політик заявляв, що за отруєнням стоїть президент Володимир Путін.

Після одужання Навальний повернувся до РФ, де його заарештували.

У січні 2021 року ФБК Навального опублікував розслідування про палац біля Чорного моря, який, ймовірно, належить президенту Росії Володимиру Путіну.

У жовтні 2021 року Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова.

Після повернення до РФ суд замінив політику умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до дев'яти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збору донатів та «неповагу» до суду. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі з організації «екстремістської спільноти».

Ставлення Навального до України

В одному з інтерв'ю у 2014 році російський політик заявив, що Крим залишиться у складі, однак визнав, що півострів «захоплений з обурливим порушенням усіх міжнародних норм».

«Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?.. З погляду політики та відновлення справедливості те, що потрібно зробити зараз у Криму, – це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», - сказав Навальний.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2023 року Олексій Навальний назвав Крим територією України.