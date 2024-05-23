У Росії затримали та арештували на два місяці начальника головного управління зв'язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.
Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на пресслужбу суду.
Вадим Шамарін — заступник начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
Джерело «Коммерсанта» серед силовиків повідомило, що у генерала пройшов обшук в рамках кримінальної справи про хабар. За його результатами Вадима Шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії.
У суді повідомили, що Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.
Раніше були затримані та заарештовані заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов та начальник головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенант Юрій Кузнєцов. Вони обидва звинувачуються в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, цьогоріч 25 січня Московський міський суд засудив «ексміністра оборони «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії за заклики до екстремізму.
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У Росії затримали та арештували на два місяці начальника головного управління зв'язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.
Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на пресслужбу суду.
Вадим Шамарін — заступник начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
Джерело «Коммерсанта» серед силовиків повідомило, що у генерала пройшов обшук в рамках кримінальної справи про хабар. За його результатами Вадима Шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії.
У суді повідомили, що Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.
Раніше були затримані та заарештовані заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов та начальник головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенант Юрій Кузнєцов. Вони обидва звинувачуються в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, цьогоріч 25 січня Московський міський суд засудив «ексміністра оборони «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії за заклики до екстремізму.