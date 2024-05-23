Вадим Шамарін. Фото: Міноборони РФ

У Росії затримали та арештували на два місяці начальника головного управління зв'язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на пресслужбу суду.

Вадим Шамарін — заступник начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело «Коммерсанта» серед силовиків повідомило, що у генерала пройшов обшук в рамках кримінальної справи про хабар. За його результатами Вадима Шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії.

У суді повідомили, що Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

Раніше були затримані та заарештовані заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов та начальник головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенант Юрій Кузнєцов. Вони обидва звинувачуються в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, цьогоріч 25 січня Московський міський суд засудив «ексміністра оборони «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії за заклики до екстремізму.