Соборна площа Миколаєва / Фото: «НикВести»

В Україні діють санітарно-гігієнічні норми щодо шуму. Однак власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня гучності під час аварійних відключень світла.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя (МОЗ), законодавство передбачає допустимі рівні звуку у житлових будинках, на прибудинкових територіях, у приміщеннях готелів, гуртожитків, у закладах цивільної інфраструктури, а також у парках і зонах відпочинку.

«Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель», — наголосили у МОЗ.

Водночас робота генераторів може справити негативний ефект на здоровʼя людей не лише через шум, а й через вібрації та шкідливі викиди.

МОЗ опублікували рекомендації щодо встановлення та обслуговування генераторів:

Через те, що генератори не мають шумоізоляції, звук його роботи може спричиняти стрес, погіршувати сон і загалом шкодити здоровʼю.

Щоб знизити рівень шуму, варто встановлювати генератор на відстані шість метрів від житлових будинків і спальних приміщень.

У МОЗ також рекомендують обладнати прилад спеціальним кожухом із внутрішньою шумоізоляцією та відведенням вихлопних газів.

Встановлювати генератор слід далі від вікон і входів до будівлі. Це може врятувати життя, якщо генератор викидатиме у повітря чадний газ. Якщо генератор стоїть надто близько до приміщення, газ без кольору та запаху може проникати через отвори.

Заправляти генератор треба паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.

Раніше «НикВести» писали, що в центрі Миколаєва почути тишу майже неможливо. Відсутність електроенергії компенсує робота генераторів, які встановлені майже біля кожного магазину та закладу на Соборній.