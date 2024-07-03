У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, пошкоджений внаслідок ворожої агресії. Це вдалось зробити у рамках проєкту Програми розвитку ООН (UNDP) «EU4UASchools: Build Back Better» та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відкриття відремонтованого навчального закладу відбулось 2 липня. У цьому взяли участь Віталій Кім, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє та керівник Генерального Директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Мацей Поповскі.

Вони оглянули відремонтовані приміщення — навчальні класи, коридори, укриття, яке розраховане на понад 400 осіб, фасад будівлі та нове обладнання.

«Усі роботи проводилися за принципом «Відбудувати краще, ніж було», щоб зменшити ризики, пов'язані з існуючими загрозами, та покращити умови закладу відповідно до сучасних потреб навчального процесу. Також було обговорено подальшу багатосторонню співпрацю у відновленні інфраструктури», — сказано в повідомленні.

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

Віталій Кім підкреслив важливість того, щоб діти змогли навчатися, не хвилюючись за власну безпеку. Він вважає, що відновлення коледжу є одним кроком у цьому напрямку.

«Окрім безпеки, важливим є розвиток фізичного виховання та спортивних об'єктів. Вдячний нашим міжнародним партнерам за їхню допомогу та підтримку. Завдяки їм ми можемо реалізовувати такі проєкти», — сказав Віталій Кім.

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

В свою чергу керівник Генерального Директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Мацей Поповскі запевнив, що продовжить підтримувати Україну.

«Відновлення освітньої інфраструктури – це інвестиція в майбутнє країни, і ми раді бути частиною цього процесу», — сказав він.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє вважає, що цей проєкт демонструє силу міжнародної солідарності та співпраці.

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

У Миколаєві відновили спортивний коледж, який був пошкоджений внаслідок війни

Раніше повідомлялось, що в рамках проєкту програми «ВідновиДІМ» Фонду енергоефективності у Миколаївській області відбудовують 111 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської військової агресії.