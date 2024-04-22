У Миколаєві відбулася запланована акція «Дерево – життя громади». По місту висадили 38 дерев.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Нагадаємо, що миколаївцям пропонували придбати саджанці дерев та висадити їх у місцевих парках та скверах. Містян закликали придбати саджанці самостійно, або профінансувати їхнє придбання.
Акцію «Дерево – життя громади» провели 20 квітня.
«Було висаджено 16 сосен, 20 лип та дві катальпи у прибережній зоні мікрорайону Намив», — повідомили у міськраді.
Нагадаємо, що у статті «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» «НикВести» писали, що з урахуванням кліматичних змін для Миколаєва найбільш підходящими деревами є тополя, платан, клен, софора та шовковиця біла. Крім того, фахівці зазначали, що важливо звертати увагу на склад ґрунтів, де висаджують ті чи інші породи дерев.
Також нагадаємо, що у миколаївському парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосни, які посадили восени минулого року. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» поки повідомляли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому.
Також читайте статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Також нагадаємо, що у Миколаєві фіксують високий рівень формальдегіду. Для зниження рівня Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що зменшення кількості дерев не впливає на рівень формальдегіду у повітрі Миколаєва.
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.
На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».
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У Миколаєві відбулася запланована акція «Дерево – життя громади». По місту висадили 38 дерев.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Нагадаємо, що миколаївцям пропонували придбати саджанці дерев та висадити їх у місцевих парках та скверах. Містян закликали придбати саджанці самостійно, або профінансувати їхнє придбання.
Акцію «Дерево – життя громади» провели 20 квітня.
«Було висаджено 16 сосен, 20 лип та дві катальпи у прибережній зоні мікрорайону Намив», — повідомили у міськраді.
Нагадаємо, що у статті «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» «НикВести» писали, що з урахуванням кліматичних змін для Миколаєва найбільш підходящими деревами є тополя, платан, клен, софора та шовковиця біла. Крім того, фахівці зазначали, що важливо звертати увагу на склад ґрунтів, де висаджують ті чи інші породи дерев.
Також нагадаємо, що у миколаївському парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосни, які посадили восени минулого року. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» поки повідомляли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому.
Також читайте статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Також нагадаємо, що у Миколаєві фіксують високий рівень формальдегіду. Для зниження рівня Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що зменшення кількості дерев не впливає на рівень формальдегіду у повітрі Миколаєва.
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.
На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».