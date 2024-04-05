Миколаївські комунальники відновлюють меморіал на проспекті Центральному.
Як повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївські парки», меморіал з часом пошкодився та потребував ремонту.
Тож працівники підприємства ремонтують фасад та відновлюють плитку.
«18 жовтня 2008 року навпроти Центрального міського стадіону був урочисто відкритий Меморіал на честь сторіччя одного з перших футбольних матчів Миколаєва. Меморіал з часом, пошкодився та потребував ремонту», — додали на підприємтсві.
Нагадаємо, що у Миколаєві на Тернівському кільці комунальники демонтували стелу «Миколаїв», щоб відреставрувати.
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Миколаївські комунальники відновлюють меморіал на проспекті Центральному.
Як повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївські парки», меморіал з часом пошкодився та потребував ремонту.
Тож працівники підприємства ремонтують фасад та відновлюють плитку.
«18 жовтня 2008 року навпроти Центрального міського стадіону був урочисто відкритий Меморіал на честь сторіччя одного з перших футбольних матчів Миколаєва. Меморіал з часом, пошкодився та потребував ремонту», — додали на підприємтсві.
Нагадаємо, що у Миколаєві на Тернівському кільці комунальники демонтували стелу «Миколаїв», щоб відреставрувати.