Відновлення меморіалу. Фото: КП "Миколаївські парки".

Миколаївські комунальники відновлюють меморіал на проспекті Центральному.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївські парки», меморіал з часом пошкодився та потребував ремонту.

Тож працівники підприємства ремонтують фасад та відновлюють плитку.

«18 жовтня 2008 року навпроти Центрального міського стадіону був урочисто відкритий Меморіал на честь сторіччя одного з перших футбольних матчів Миколаєва. Меморіал з часом, пошкодився та потребував ремонту», — додали на підприємтсві.

Відновлення меморіалу. Фото: КП "Миколаївські парки". Відновлення меморіалу. Фото: КП "Миколаївські парки". Відновлення меморіалу. Фото: КП "Миколаївські парки".

Нагадаємо, що у Миколаєві на Тернівському кільці комунальники демонтували стелу «Миколаїв», щоб відреставрувати.