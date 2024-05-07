Донорство крові. Фото «НикВести».

Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові та ДонорUA.

Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452. З собою необхідно мати паспорт.

Загалом цього тижня у 10 областях України зберігається дефіцит донорської крові.

«Росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Майже щодня від ракет потерпає Харків, Одеса, Нікополь та інші міста. Аби рятувати поранених, лікарні повинні мати постійний запас крові. Потрібна вона і нашим військовим — кров регулярно транспортується на фронт з усієї України для порятунку бійців. Здавайте кров — це безцінний внесок у нашу спільну боротьбу», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Харків: всі групи крові;

Миколаїв: всі групи крові;

Херсон: всі групи крові;

Вінниця: всі групи крові;

Київ: 1+, 2+, 3-, 4+/-;

Одеса: 1-, 2+/-, 3-, 4-;

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-;

Дніпро: 2+/-, 3-, 4-;

Львів: 4-.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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