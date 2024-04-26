Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Фото: Миколаївська міська рада.

У п’ятницю, 26 квітня, у Миколаєві вшанували пам'ять пожежників та фахівців аварійних служб, які загинули внаслідок, які загинули внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Миколаївські рятувальники, військові та депутати вшанували пам’ять у сквер «Подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС» в Інгульському районі міста.

«У цей день, 38 років тому, сталася одна з найбільших техногенних катастроф століття - аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Над її ліквідацією, ризикуючи життям, працювали сотні пожежників та фахівців аварійних служб. Лише самовідданість тих героїв дозволила локалізувати пожежу та убезпечити країну та світ від ще більшого забруднення», — сказано в повідомленні.

На знак пошани всіх ліквідаторів аварії поклали квіти до меморіалу «Скорботний янгол Чорнобиля».

У заході взяли участь заступник міського голови Анатолій Петров, директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко, представники ОВА, обласної ради, поліції, ДСНС та громадськості.

«Подвиг ліквідаторів Чорнобильської катастрофи неоціненний, пам'ятаємо та шануємо героїв», — додали в прес-службі.

Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Фото: Миколаївська міська рада.

Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Фото: Миколаївська міська рада.

Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Фото: Миколаївська міська рада.