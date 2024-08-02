Вуличне освітлення. Фото з відкритих джерел.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в місті будуть підсвічувати вуличними ліхтарями дороги в місті, а комунальними замінюють старі лампи на енергоефективні.

Про це розповів миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру.

— Ми зараз займаємося заміною на енергоефективні лампи, на LED-ліхтарях. Тому з 1 серпня будемо намагатися підсвічувати всі дороги в місті Миколаєві, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він пояснив, що вуличне освітлення важливе не лише для зручність, а й для безпеки містян.

— Ми зараз підключаємо всі вулиці, тестуємо, дивимося, де там перестало щось працювати, відновлюємо освітлення на наших вулицях міста, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві задля економії електроенергії, планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.

Раніше під час пресконференції в травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Як відомо, відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.