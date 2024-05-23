У Нідерландах заборонили усиновлювати дітей з-за кордону. Фото з відкритих джерел

Уряд Нідерландів заборонив громадянам країни усиновлювати дітей з-за кордону через велику кількість незаконних усиновлень.

Про це заявив міністр правового захисту Франц Вервінд, пише hromadske з посиланням на європейські ЗМІ.

Нові заяви про усиновлення дітей з-за кордону більше прийматися не будуть, проте поточні процедури, які вже почалися, ще триватимуть.

Минулого місяця нижня палата парламенту Нідерландів звернулася до уряду з проханням розробити план «поступової відмови» від усиновлень з-за кордону. Депутати, які підтримали пропозицію, вважали, що система надто вразлива для зловживань.

Нідерландці всиновили близько 40 тисяч дітей з 80 країн за останні 50 років. Згідно з даними Голландського інституту молоді, протягом кількох останніх років така практика зменшилася: у 2019 році було усиновлено лише 145 дітей, а у 2020 році, під час пандемії COVID-19, їхня кількість скоротилася до 70.

У період з лютого 2021 року по листопад 2022 року уряд Нідерландів майже на два роки заморозив міжнародне усиновлення після дуже критичного звіту про зловживання в системі.

Голландська політика усиновлення опинилася під пильною увагою після того, як все більше дорослих, раніше усиновлених дітей, почали досліджувати своє коріння. Вони часто виявляли, що їхні документи про народження були підроблені або втрачені чи що їхнє усиновлення було незаконним.

Як з’ясувалося, дітей привозили до Нідерландів нелегально, перші сім'ї змушували віддавати дітей на усиновлення або вводили їх в оману, а наявні дані про цих дітей є неточними чи фальсифікованими.

Наприкінці 2022 року уряд вирішив знову дозволити усиновлення з-за кордону, але лише з обмеженої кількості країн і за суворих умов та контролю. Тепер же Нідерланди повністю припинять усиновлення з-за кордону.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних українських дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.