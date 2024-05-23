У паспортних сервісах за кордоном відновили «живі черги». Фото: ДП "Документ"

Закордонні підрозділи держпідприємства «Документ» відновили прийом на оформлення документів в порядку «живої черги».

Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що «живі черги» повернули на прохання громадян України з 22 травня 2024 року.

Водночас лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги.

Нагадаємо, минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.

Також український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.