Закордонні підрозділи держпідприємства «Документ» відновили прийом на оформлення документів в порядку «живої черги».
Про це йдеться на сайті підприємства.
Зазначається, що «живі черги» повернули на прохання громадян України з 22 травня 2024 року.
Водночас лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги.
Нагадаємо, минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.
Також український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.
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Закордонні підрозділи держпідприємства «Документ» відновили прийом на оформлення документів в порядку «живої черги».
Про це йдеться на сайті підприємства.
Зазначається, що «живі черги» повернули на прохання громадян України з 22 травня 2024 року.
Водночас лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги.
Нагадаємо, минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.
Також український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.