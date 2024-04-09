У Первомайську цьогоріч планують відремонтувати очисні споруди та облаштувати свердловини в селі Кінецьпіль.
Про це йде мова у звіті міського голови Первомайська Олега Демченка.
Зазначається, що на розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення громади в 2024 році передбачені кошти в міському бюджеті. А саме на проведення таких робіт:
«Хочу зазначити, що проведені роботи по реконструкції очисних станцій громади та частковій заміні технічного оснащення, на сьогодні вже дають свої позитивні результати. Наприклад, в зменшенні фінансового навантаження в оплаті за спожиту електроенергію. Так, щомісячно це близько 300 тисяч гривень», — розповів Олег Демченко.
Раніше повідомлялося, що Чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.
Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.
Також читайте статтю «НикВести»: «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».
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У Первомайську цьогоріч планують відремонтувати очисні споруди та облаштувати свердловини в селі Кінецьпіль.
Про це йде мова у звіті міського голови Первомайська Олега Демченка.
Зазначається, що на розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення громади в 2024 році передбачені кошти в міському бюджеті. А саме на проведення таких робіт:
«Хочу зазначити, що проведені роботи по реконструкції очисних станцій громади та частковій заміні технічного оснащення, на сьогодні вже дають свої позитивні результати. Наприклад, в зменшенні фінансового навантаження в оплаті за спожиту електроенергію. Так, щомісячно це близько 300 тисяч гривень», — розповів Олег Демченко.
Раніше повідомлялося, що Чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.
Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.
Також читайте статтю «НикВести»: «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».