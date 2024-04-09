Очисні споруди Первомайська. Фото Первомайська міська рада

У Первомайську цьогоріч планують відремонтувати очисні споруди та облаштувати свердловини в селі Кінецьпіль.

Про це йде мова у звіті міського голови Первомайська Олега Демченка.

Зазначається, що на розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення громади в 2024 році передбачені кошти в міському бюджеті. А саме на проведення таких робіт:

поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вулиці Павла Поповича, 123а;

поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 2 по вулиі Січових Стрільців, 46;

поточний ремонт та облаштування свердловин в селі Кінецьпіль;

придбання глибинних насосів та станції управління для забезпечення водопостачання селища Підгородна. (Станом на березень ці насоси вже придбані та встановлені)

«Хочу зазначити, що проведені роботи по реконструкції очисних станцій громади та частковій заміні технічного оснащення, на сьогодні вже дають свої позитивні результати. Наприклад, в зменшенні фінансового навантаження в оплаті за спожиту електроенергію. Так, щомісячно це близько 300 тисяч гривень», — розповів Олег Демченко.

Раніше повідомлялося, що Чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.

Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.

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