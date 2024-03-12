У Польщі планують створити програму підтримки будівництва бомбосховищ, влада шукатиме джерела її фінансування.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.
— У понеділок я створив групу радників зі справ місцевого самоврядування. На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми, — заявив Косіняк-Камиш і додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.
Нагадаємо, у 2022 році Польща спільно з Єврокомісією організувала два збори коштів для України. Однак, на сьогоднішній день, Україна так і не отримала ту частину грошей, яка призначалася їй.
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У Польщі планують створити програму підтримки будівництва бомбосховищ, влада шукатиме джерела її фінансування.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.
— У понеділок я створив групу радників зі справ місцевого самоврядування. На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми, — заявив Косіняк-Камиш і додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.
Нагадаємо, у 2022 році Польща спільно з Єврокомісією організувала два збори коштів для України. Однак, на сьогоднішній день, Україна так і не отримала ту частину грошей, яка призначалася їй.