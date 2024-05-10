У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція. Фото: Національна поліція

У поминальні дні біля кладовищ України будуть чергувати поліцейські. Вони можуть перевіряти людей.

Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

За її словами, у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правопорядок забезпечуватимуть понад 12 тисяч правоохоронців.

— За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 тисяч кладовищ. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища або ні — це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає, — сказала вона.

Вона також зазначила, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, поліцейські будуть негайно реагувати.

— Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача — уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій, — додала вона.

Нагадаємо, у поминальну неділю, 12 травня, в Миколаєві частина транспорту курсуватиме за зміненим маршрутом. Цими автобусами можна буде дістатися до міських кладовищ.