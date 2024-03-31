У ніч на 31 березня Сили протиповітряної оборони під час чергової російської атаки — знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська та Криму.
Разом з цим росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, що у суботу, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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У ніч на 31 березня Сили протиповітряної оборони під час чергової російської атаки — знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська та Криму.
Разом з цим росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, що у суботу, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.