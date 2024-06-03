На Староміській площі в Празі 1 червня двоє російськомовних іноземців напали на волонтерів, які збирали пожертвування для України біля стенда «Празького Майдану».

Про це повідомляє Radio Prague International.

Одна з волонтерок поширила відео нападу в мережі. На кадрах видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, намагаються побити волонтерів. Чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що він «німець».

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців. Слідчі розслідують обставини події та з’ясовують, що саме сталося. Наразі нікого не затримали.

Чеський портал Novinky пише, що учасники бійки кричали один на одного російською та українською мовами, билися парасольками, а пізніше зазнав вандалізму стенд «Празького Майдану», біля якого все і сталося.

Пізніше волонтерка, яка постраждала від нападу, написала в мережі: «Побилась з русньою в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, біла рубашка в крові».

«Празький Майдан» — одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку повномасштабної російсько-української війни.

Нагадаємо, у Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох біженок з України.