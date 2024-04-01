У роботі monobank 1 квітня стався збій

У роботі мобільного застосунку monobank 1 квітня стався збій.

Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

«Трохи впали. Перепрошую», — написав він.

Користувачі скаржаться на неможливість авторизуватися в онлайн-банкінгу: «помилки у роботі застосунку».

Про причини збою та терміни відновлення роботи в monobank поки не повідомляють. Станом на 17:30 додаток все ще не працює.

Нагадаємо, що у грудні минулого року monobank зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).