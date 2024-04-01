У роботі мобільного застосунку monobank 1 квітня стався збій.
Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.
«Трохи впали. Перепрошую», — написав він.
Користувачі скаржаться на неможливість авторизуватися в онлайн-банкінгу: «помилки у роботі застосунку».
Про причини збою та терміни відновлення роботи в monobank поки не повідомляють. Станом на 17:30 додаток все ще не працює.
Нагадаємо, що у грудні минулого року monobank зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).
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У роботі мобільного застосунку monobank 1 квітня стався збій.
Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.
«Трохи впали. Перепрошую», — написав він.
Користувачі скаржаться на неможливість авторизуватися в онлайн-банкінгу: «помилки у роботі застосунку».
Про причини збою та терміни відновлення роботи в monobank поки не повідомляють. Станом на 17:30 додаток все ще не працює.
Нагадаємо, що у грудні минулого року monobank зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).