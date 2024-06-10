ДТП у штаті Орегон / Фото: Офісу шерифа округу Бейкер

У штаті Орегон, що в США, пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Він подолав майже 6,5 кілометрів шляху, аби покликати на допомогу.

Про це інформує The Guardian із посиланням на заяву шерифа округу Бейкер штату Орегон.

Зазначається, що на початку червня Брендон Гаррет разом із чотирма своїми собаками покинув табір, який у гірському масиві Валлова розбила його родина. Чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.

За словами шерифа, один із собак пробіг назад до табору майже 6,5 кілометрів. Поява собаки змусила родину непокоїтися за Брендона, тому вони розпочали пошуки і наступного ранку знайшли у струмку машину чоловіка.

Рідні Брендона не змогли самостійно дістатися до автіки через те, що вона впала у крутий порослий кущами яр. На їхній виклик прибули надзвичайники, які використали бензопили, щоб розчистити шлях для пошуково-рятувальних робіт.

Живого, але травмованого чоловіка знайшли за майже 90 метрів від машини разом із трьома іншими собаками.

«Коли команда змогла дістатися до нього, вони завантажили та закріпили чоловіка до рятувальних нош. Його підключили до канатної системи і підняли з яру», — зазначили в офісі шерифа округу.

Брендону надали першу допомогу на місці та гвинтокрилом доставили до медичного закладу.

ДТП у штаті Орегон / Фото: Офісу шерифа округу Бейкер ДТП у штаті Орегон / Фото: Офісу шерифа округу Бейкер

Нагадаємо, у 2019 році, чотири кінологічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій України увійшли до сотні найкращих у світі за версією Міжнародної організації рятувальних собак, як найкращі пошуково-рятувальні у світі.