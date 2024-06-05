У США працівники похоронного бюро помітили, що «мертва» жінка дихає / Ілюстративне фото

У США працівники похоронного бюро помітили, що 74-річна жінка, яку за дві години до того визнали мертвою, дихає. Висновок про смерть зробили працівники будинку престарілих, де вона проживала.

Працівники похоронного бюро виявили, що жінка дихає, коли перекладали її тіло на стіл, пишуть The Washington Post та CNN.

Вони відразу ж провели серцево-легеневу реанімацію і звернулися до служби екстреної допомоги. Медичні працівники доставили стареньку до місцевої лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

«Це дуже незвичайний випадок. Я працюю в поліції уже 31 рік і досі нічого подібного не бачив», — сказав заступник старшого шерифа округу Ланкастер Бен Хучін.

Померлою жінку оголосили співробітники будинку престарілих. Вони кажуть, що до того за її станом здоров’я протягом семи днів спостерігав лікар, який надавав паліативну допомогу.

Представники закладу в коментарі The Washington Post зауважили, що «смерть» жінки «мала передбачуваний вигляд».

За словами заступника старшого шерифа, правоохоронці розпочали розслідування випадку, однак поки не виявили злочинних намірів з боку співробітників будинку для престарілих.

Нагадаємо, у Бразилії затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона привезла до банку мертвого чоловіка й намагалася оформити на нього кредит. Жінка стверджувала, що це був її дядько.