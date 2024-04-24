У судах Росії рекордна кількість справ про дезертирство / Ілюстративне фото

У військових судах Росії розглядають рекордну кількість справ про дезертирство, також є рекордною кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах, повідомляє розвідка Великої Британії.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 24 квітня.

Розвідка посилається на дані російського незалежного видання «Медіазона», яке пише, що у березні російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії — 64 особи.

Загалом же з моменту «часткової» мобілізації у вересні 2022 року кількість таких справ у судах становить 7400, найбільше з них припадає на Московську область — 496.

Розвідки наголошують, що «багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт».

Також британська розвідка зазначає, що рекордного рівня сягнула і кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.

У відомстві підкреслюють, що російські солдати, в тому числі примусово призвані під час «часткової» мобілізації у вересні 2022 року, зобовʼязані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.

Як раніше повідомлялось, РФ посилює на окупованих територіях примусову мобілізацію. Також почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні паспорта РФ.