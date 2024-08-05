Телемарафон «‎Єдині новини»‎, фото: Репортери без кордонів

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що до телемарафону «Єдині новини» виникають обґрунтовані питання, і він наразі не виправдовує виділених коштів.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я вважаю, що вже не виправдовує. З іншого боку, у нас НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія України, — прим.) теж має достатньо значний бюджет. Чи можна сказати, що НСТУ не виправдовує цих грошей? Можна, і дехто навіть так говорить. З іншого боку, НСТУ є джерелом перевіреної, достовірної інформації. Чи бувають у них помилки? Звісно, бувають. Чи бувають у них відхилення від абсолютної політичної нейтральності? Бувають. Але таке трапляється всюди, і на ВВС теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа — це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально», — пояснив парламентар.

За його словами, на телемарафоні мають бути представлені всі політики, які стоять на проукраїнських позиціях.

«Але марафон складається тепер з приватних виробників, є лише один державний канал, «Рада». А приватним виробникам ніхто ніколи не міг закинути, що вони мають жорстко дотримуватися політичної нейтральності, бо це приватні медіа. Знову-таки, я вважаю, що такі перекоси — це негарно, вони викликають зауваження з боку західних партнерів. Але що стосується якості інформації — то я вважаю, що марафон подає якісну інформацію, в тому сенсі, що він не транслює фейки», — наголосив Микита Потураєв.

Він також вважає, що у марафоні криза, відповідно до показників, які знижувалися весь 2024 рік.

«Чи можна щось із цим робити? Очевидно, що можна і треба шукати якісь рішення. І коли постане питання про фінансування, так само поставити питання: а які є плани — що країна отримає на ці гроші?», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, у телемарафоні «Єдині новини» планують запустити комерційну рекламу. Про те, що така дискусія ведеться між виробниками марафону, сказав голова правління Національної суспільної, телерадіокомпанії України (НСТУ) Микола Чернотицький, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича.

Раніше Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни. У звіті наголошується, що конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди поважає ці права.

Також опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить про те, що кількість громадян, які довіряють телемарафону «Єдині новини» продовжує падати. Водночас зростає частка тих, хто не довіряє.