Застосунок «Дію» / Фото з відкритих джерел

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія». Це спростило процес та зменшило навантаження на військові частини.

Про це він написав 12 липня у Telegram.

«Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал «Дія в кілька кліків», — повідомив він.

За його словами, це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини.

Михайло Федоров нагадав, що вже зараз у застосунку «Дія» доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

«Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці», — зазначив він.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» також з’явилося посвідчення ветерана. Ще у застосунку «Дія» відтепер рідні полонених отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу.