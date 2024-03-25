Удар по ДніпроГЕС. Фото: Запорізька обласна прокуратура

На те, щоб відновити Дніпровську гідроелектростанцію після ракетних ударів РФ знадобляться роки.

Про це в прямому ефірі телеканалу «Суспільне» розповів генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Він зазначив, що наразі Дніпровська ГЕС не працює.

— На сьогодні не можемо розібрати усі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої, — сказав Ігор Сирота.

В суботу 23 березня «Укргідроенерго» провело нараду з головою Запорізької обласної військової адміністрації, аби до ліквідації наслідків долучились фахівці ДСНС з технікою для демонтажу перекриття.

Також Ігор Сирота зазначив, що разом з відповідними службами намагатимуться якнайшвидше відновити мостовий перехід.

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС наразі контрольована. Загрози прориву немає.

— Обсяги пошкоджень потребують ретельного обстеження. Проте вже точно відомо, що на відновлення станції потрібні будуть великі кошти і тривалий час, — додав він.

ДніпроГЕС була найбільшою станцією у Дніпровському каскаді, її потужність становила майже 1,5 тисячі мегават. Станція була важливою для енергосистеми України.

Раніше Ігор Сирота повідомив, що міжнародні партнери можуть допомогти «Укргідроенерго» у відновленні Дніпровської гідроелектростанції.

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕС. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.