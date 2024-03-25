ВДК «Ямал». Фото: Міноборони РФ

У суботу 23 березня у тимчасово окупованому Севастополі був уражений великий десантний корабель російського флоту «Ямал».

Ушкодження судна критичні, повідомило Головне управління розвідки.

В ГУР розповіли, що був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

За оцінками розвідки, пошкодження ВДК «Ямал» носять критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

У ГУР додали, що росіяни безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

Раніше повідомлялося, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого, він затонув.

До цього унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».