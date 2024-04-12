Ракетний удар російських військ по Миколаєву 11 квітня вбив миколаївського шахіста, кандидата у майстри спорту Іллю Оськіна.
Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.
Федерація шахів Миколаївської області звернулася до шахової спільноти з проханням про допомогу родині Іллі.
Номер картки:
4149609014393005 — Круглікова Ганна Володимирівна (сестра Іллі Оськіна).
Нагадаємо, внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.
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Ракетний удар російських військ по Миколаєву 11 квітня вбив миколаївського шахіста, кандидата у майстри спорту Іллю Оськіна.
Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.
Федерація шахів Миколаївської області звернулася до шахової спільноти з проханням про допомогу родині Іллі.
Номер картки:
4149609014393005 — Круглікова Ганна Володимирівна (сестра Іллі Оськіна).
Нагадаємо, внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.