Енергоінфраструктура України, фото з відкритих джерел

У Вінницькій області внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, були знеструмленими понад 23 тисячі абонентів у 4 населених пунктах, але на ранок більшість із них заживили.

Вночі 17 травня на Вінниччині оголошували повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі війська РФ атакували Україну 20 ударними безпілотниками, їх усі збили.

«У Вінницькій області внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Знеструмлювалися понад 23 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок більшість із них заживили», — йдеться у дописі.

Відключення споживачів протягом дня до вечірніх пікових годин навантаження не плануються.

Нагадаємо, радник премʼєр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко зазначив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Також повідомлялося, що у «Миколаївобленерго» повідомили, що на ранок 17 травня почали заживлювати всіх споживачів, що були знеструмлені за графіком відключень.