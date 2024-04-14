Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управління угруповання «Центр» військ РФ на Луганщині 13 квітня.

Про це йдеться в повідомленні Миколи Олещука.

«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року», — написав він.

Командувач зазначив, що українські пілоти «чудово виконали роботу» і повернулися на базу. А також додав, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.

Напередодні в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили удар по окупованому Луганську, де вдалося уразити пункт управління угруповання «Центр» військ рф. Інших подробиць у Страткомі не назвали.

Вранці 13 квітня російські пропагандисти повідомляли про вибухи в Луганську. Ставленик росії на окупованій Луганщині Леонід Пасічник стверджував, що ЗСУ випустили кілька ракет по машинобудівному заводу міста, де начебто невдовзі планували запустити виробництво.

Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела в силових структурах писало, що по Луганську вдарили двома ракетами Storm Shadow.