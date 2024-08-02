Ейфелева вежа у Парижі / Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України та Франції щодо отримання 200 мільйонів євро грантових коштів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 2 серпня.

«Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 мільйонів євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки», — зазначив він.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 мільйонів євро від ЄС так само на програми відбудови України.

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень.