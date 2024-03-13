Ухилянти заплатили по $5 тисяч за неіснуючий човен біля кордону з Угорщиною / Фото: Держприкордонслужба

Ухилянти заплатили «переправнику» по пʼять тисяч доларів за неіснуючий гумовий човен, яким вони мали незаконно перетнути кордон, але їх обдурили і човна на місці не виявилося. Чоловіків затримали.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

За даними прикордонників, дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинили за 10 метрів від кордону. Ті зізналися, що організатор пообіцяв переправити їх до Угорщини, тож залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по пʼять тисяч доларів. Однак на місці плавзасобу не виявилося.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити в Румунію.

Також, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.