У суботу, 6 липня, в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських Сил України привітали та нагородили особовий склад.
Про це пресслужба ВМС України повідомила у Facebook.
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа, звернувшись до присутніх, нагадав, що після знищення ракетним комплексом «Нептун» знищив флагманського корабля чорноморського флоту сумнівів щодо ефективності роботи ВМС не мав ніхто.
— Жоден корабель Російської Федерації не показується на території у 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря, переховуючись в Новоросійській базі. Це результат праці усього великого колективу українських Військово-Морських Сил за підтримки наших друзів та довіри усього українського народу, — наголосив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
На заході також був присутній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його колеги Олег Кіпер та Олександр Прокудін.
Зокрема за зразкове виконання службових обовʼязків очільник Миколаївщини нагородив бійців ВМС.
— Для мене честь бути тут. Я вважаю, що ВМС суттєво вплинули на військові дії, особливо на півдні України. Вдячний за вашу роботу, попри переважаючі сили противника. Низький уклін за Миколаївщину, за південь, який ви відстояли, – сказав Віталій Кім.
13 квітня 2022-го дві українські ракети «Нептун» влучили в ракетний крейсер Москва — флагман Чорноморського флоту РФ. Вже наступного дня корабель затонув, що миттєво вплинуло на подальший розвиток подій у Чорному морі.
Міноборони України називало затоплення крейсера «Москва» однією з десяти найбільших перемог України в перший рік вторгнення. А за оцінкою Forbes, це найдорожча одномоментна військова втрата Росії у війні проти України: вартість корабля на момент знищення складала близько 750 мільйонів доларів. Знищення крейсера стало величезною перемогою української зброї і військового планування.
Як відомо, біля причалу Миколаївського суднобудівного заводу стоїть клон російського корабля — списаний ракетний крейсер «Україна». У травні 2024 року міністр оборони Олексій Резніков сказав, що екскурсійний маршрут на затоплений флагман російського флоту крейсер «Москва» варто починати з Миколаєва.
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У суботу, 6 липня, в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських Сил України привітали та нагородили особовий склад.
Про це пресслужба ВМС України повідомила у Facebook.
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа, звернувшись до присутніх, нагадав, що після знищення ракетним комплексом «Нептун» знищив флагманського корабля чорноморського флоту сумнівів щодо ефективності роботи ВМС не мав ніхто.
— Жоден корабель Російської Федерації не показується на території у 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря, переховуючись в Новоросійській базі. Це результат праці усього великого колективу українських Військово-Морських Сил за підтримки наших друзів та довіри усього українського народу, — наголосив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
На заході також був присутній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його колеги Олег Кіпер та Олександр Прокудін.
Зокрема за зразкове виконання службових обовʼязків очільник Миколаївщини нагородив бійців ВМС.
— Для мене честь бути тут. Я вважаю, що ВМС суттєво вплинули на військові дії, особливо на півдні України. Вдячний за вашу роботу, попри переважаючі сили противника. Низький уклін за Миколаївщину, за південь, який ви відстояли, – сказав Віталій Кім.
13 квітня 2022-го дві українські ракети «Нептун» влучили в ракетний крейсер Москва — флагман Чорноморського флоту РФ. Вже наступного дня корабель затонув, що миттєво вплинуло на подальший розвиток подій у Чорному морі.
Міноборони України називало затоплення крейсера «Москва» однією з десяти найбільших перемог України в перший рік вторгнення. А за оцінкою Forbes, це найдорожча одномоментна військова втрата Росії у війні проти України: вартість корабля на момент знищення складала близько 750 мільйонів доларів. Знищення крейсера стало величезною перемогою української зброї і військового планування.
Як відомо, біля причалу Миколаївського суднобудівного заводу стоїть клон російського корабля — списаний ракетний крейсер «Україна». У травні 2024 року міністр оборони Олексій Резніков сказав, що екскурсійний маршрут на затоплений флагман російського флоту крейсер «Москва» варто починати з Миколаєва.