Зібрання з нагоди чергової річниці національного флоту, фото: ВМС ЗСУ

У суботу, 6 липня, в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських Сил України привітали та нагородили особовий склад.

Про це пресслужба ВМС України повідомила у Facebook.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа, звернувшись до присутніх, нагадав, що після знищення ракетним комплексом «Нептун» знищив флагманського корабля чорноморського флоту сумнівів щодо ефективності роботи ВМС не мав ніхто.

— Жоден корабель Російської Федерації не показується на території у 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря, переховуючись в Новоросійській базі. Це результат праці усього великого колективу українських Військово-Морських Сил за підтримки наших друзів та довіри усього українського народу, — наголосив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

На заході також був присутній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його колеги Олег Кіпер та Олександр Прокудін.

Зібрання з нагоди чергової річниці національного флоту, фото: ВМС ЗСУ Зібрання з нагоди чергової річниці національного флоту, фото: ВМС ЗСУ Зібрання з нагоди чергової річниці національного флоту, фото: ВМС ЗСУ

Зокрема за зразкове виконання службових обовʼязків очільник Миколаївщини нагородив бійців ВМС.

— Для мене честь бути тут. Я вважаю, що ВМС суттєво вплинули на військові дії, особливо на півдні України. Вдячний за вашу роботу, попри переважаючі сили противника. Низький уклін за Миколаївщину, за південь, який ви відстояли, – сказав Віталій Кім.

Затоплення крейсера «Москва»

13 квітня 2022-го дві українські ракети «Нептун» влучили в ракетний крейсер Москва — флагман Чорноморського флоту РФ. Вже наступного дня корабель затонув, що миттєво вплинуло на подальший розвиток подій у Чорному морі.

Міноборони України називало затоплення крейсера «Москва» однією з десяти найбільших перемог України в перший рік вторгнення. А за оцінкою Forbes, це найдорожча одномоментна військова втрата Росії у війні проти України: вартість корабля на момент знищення складала близько 750 мільйонів доларів. Знищення крейсера стало величезною перемогою української зброї і військового планування.

Як відомо, біля причалу Миколаївського суднобудівного заводу стоїть клон російського корабля — списаний ракетний крейсер «Україна». У травні 2024 року міністр оборони Олексій Резніков сказав, що екскурсійний маршрут на затоплений флагман російського флоту крейсер «Москва» варто починати з Миколаєва.