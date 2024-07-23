Україна має отримати першу частину від заморожених російських активів уже на початку серпня. Гроші підуть на ППО, снаряди та ОПК.

Про це у понеділок, 22 липня, заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, наголосивши, що вже поінформував міністрів з цього питання.

«Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда євро, який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня», — уточнив євродипломат.

Боррель додав, що на ці кошти ЄС планує профінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для України. Зокрема, йдеться про ППО, боєприпаси для артилерії, а також про закупівлі для української оборонної промисловості.

«Таким чином ми збираємося не тільки надавати військову підтримку Україні, а й отримувати від самої України, що, безумовно, найлогічніше й найефективніше, що ми можемо зробити», — зазначив він.

Нагадаємо, що до цього президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено на рахунки України вже у липні.