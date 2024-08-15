Російські полонені в Курській області. Фото: «Суспільне»

Представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.

Про це повідомило видання Financial Times. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Однак точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

Видання зазначило, що переговори між країнами почалися після 10 днів важких боїв у Курській області. На думку газети, захоплення російських військових посилить позицію Києва в переговорах щодо повернення тисяч власних солдатів та цивільних осіб, які перебувають у кремлівських катівнях із самого початку війни.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.