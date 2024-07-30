В Україні можуть запровадити нову систему класифікації бізнесу, замінивши поточний секторальний підхід на сегментний. Нові категорії включатимуть п'ять основних груп.

Про це повідомила пресслужба комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Зокрема, пропонується виділити наступні категорії підприємництва:

Самозайняті особи (індивідуальна та незалежна професійна діяльність); Платформнозайняті (учасники цифрових платформ); Сімейний бізнес; Мікропідприємництво; Малий бізнес.

Всі ці категорії входять до сектору малого та середнього бізнесу. Ініціатори змін вважають, що нова класифікація дозволить надати певним категоріям додаткові преференції, зокрема самозайнятим особам, платформнозайнятим і сімейним бізнесам.

Мета змін — забезпечити економічно проактивним особам більше можливостей для реалізації їх потенціалу, підтримати детінізацію економіки та сприяти розвитку підприємців від базових форм до середнього і великого бізнесу.

Нагадаємо, 2652 компанії було засновано іноземцями в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Громадяни понад 100 країн світу розпочали бізнес під час війни в Україні.