Цех збирання БПЛА, фото: Ukrspecsystems.

Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр під час хакатону від Brave1 Precision, пише «Суспільне».

«В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування», — каже Анна Гвоздяр.

За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

«Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів — зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», — додала вона.

Нині Мінстратег опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації. Гвоздяр додала, що під різні потреби потрібні різні дрони.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві хочуть запустити програму, спрямовану на підтримку Збройних сил України шляхом забезпечення військових дронами, розробленими місцевими інженерами.

Нагадаємо, Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів. Слід зазначити, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.