Олександр Кубарков. Фото: РБК

Україна розглядає можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану. Наразі розпочато переговори з міжнародними регуляторами авіарейсів.

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубарков в інтерв’ю РБК.

За його словами, неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. Наразі Українська сторона передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.

Олександр Кубраков зауважив, що прикладів країн, де працюють аеропорти та куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не багато. Найуспішнішим з них є Ізраїль. Тому українська сторона багато часу проводила і проводить консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

«Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», — зазначив Олександр Кубраков.

Також ві н додав, що є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться відкриттям авіапростору України. Зокрема, Ryanair, які хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Україна працювала з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників та ракет, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України.