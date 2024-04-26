Україна повернула тіла загиблих військових / Фото: Getty Images

В Україну вдалося повернути 140 тіл оборонців, які воювали на Донецькому, Луганському, Сумському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Про це повідомили 26 квітня в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих Оборонців. Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл Оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Коордштабі, полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання», — додали в штабі.

Нагадаємо, у квітні цього року, Україна повернула тіла 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.

29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.