Повернення тіл загиблих військових, фото: координаційний штаб

На підконтрольну Україні територію вдалось повернули тіла 250 полеглих Оборонців.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалось повернути тіла загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.

Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для поховання.

Повернення тіл загиблих військових, фото: координаційний штаб Повернення тіл загиблих військових, фото: координаційний штаб

Раніше повідомлялось, що активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.