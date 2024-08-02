На підконтрольну Україні територію вдалось повернули тіла 250 полеглих Оборонців.
Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема вдалось повернути тіла загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.
Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для поховання.
Раніше повідомлялось, що активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.
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На підконтрольну Україні територію вдалось повернули тіла 250 полеглих Оборонців.
Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема вдалось повернути тіла загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.
Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для поховання.
Раніше повідомлялось, що активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.