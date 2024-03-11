Україна повернула на підконтрольну територію ще пʼятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з пʼятьма дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків — 2 роки», — зазначив голова Херсонської ОВА.
За словами очільника Олександра Прокудіна, наразі діти та дорослі в безпеці. З ними працюють лікарі та психологи. Також він подякував Save Ukraine за роботу.
Нагадаємо, у лютому цього року вдалося повернути ще одну групу людей з тимчасово окупованих РФ територій.
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Україна повернула на підконтрольну територію ще пʼятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з пʼятьма дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків — 2 роки», — зазначив голова Херсонської ОВА.
За словами очільника Олександра Прокудіна, наразі діти та дорослі в безпеці. З ними працюють лікарі та психологи. Також він подякував Save Ukraine за роботу.
Нагадаємо, у лютому цього року вдалося повернути ще одну групу людей з тимчасово окупованих РФ територій.